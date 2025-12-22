Auto a fuoco nella notte Evacuata una palazzina Non si esclude il dolo
MALEO (Lodi) Auto in fiamme nella notte in una proprietà privata, accertamenti in corso. Attimi di forte apprensione, tra i residenti di un condominio di via Galilei a Maleo, dove nella notte tra sabato e domenica è scoppiato un incendio che ha completamente distrutto un’auto parcheggiata nel cortile interno. L’allarme è scattato nel cuore della notte, quando alcuni inquilini, svegliati dal forte odore di fumo e dai rumori provenienti dall’esterno, si sono affacciati notando le fiamme avvolgere un’utilitaria, di proprietà di un residente. Immediata la chiamata ai soccorsi, mentre il rogo, alimentato dal materiale infiammabile del veicolo, ha sprigionato una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso le parti comuni dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
