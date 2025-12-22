Il direttore sportivo dell’Inter, Ausilio Al Hilal, ha commentato con tranquillità le recenti voci riguardanti un possibile interesse dall’Arabia Saudita. Pur mantenendo un atteggiamento professionale, ha ribadito l’impegno verso il club e la volontà di concentrarsi sulle prossime sfide. La sua reazione evidenzia una gestione equilibrata delle speculazioni, rafforzando l’immagine di stabilità e determinazione della società.

Inter News 24 Ausilio Al Hilal, ecco come il ds dell’Inter ha reagito al ritorno delle voci sul proprio conto dall’Arabia Saudita: il retroscena. Tornano a suonare le sirene dall’Arabia Saudita per Piero Ausilio, ma il muro eretto dal dirigente resiste a ogni assalto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’Al-Hilal non avrebbe mai smesso di corteggiare il direttore sportivo dell’Inter, con l’obiettivo dichiarato di ricomporre a Riad la coppia vincente formata con l’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Il club saudita, che ha convinto l’allenatore piacentino con un faraonico contratto da 26 milioni di euro a stagione, sognava di affidare la gestione sportiva all’uomo che ha costruito la rosa della seconda stella. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ausilio Al Hilal, ecco come il ds dell’Inter ha reagito al ritorno delle voci sulla corte dall’Arabia: il retroscena

