Ausilio Al Hilal ecco come il ds dell’Inter ha reagito al ritorno delle voci sulla corte dall’Arabia | il retroscena
Il direttore sportivo dell’Inter, Ausilio Al Hilal, ha commentato con tranquillità le recenti voci riguardanti un possibile interesse dall’Arabia Saudita. Pur mantenendo un atteggiamento professionale, ha ribadito l’impegno verso il club e la volontà di concentrarsi sulle prossime sfide. La sua reazione evidenzia una gestione equilibrata delle speculazioni, rafforzando l’immagine di stabilità e determinazione della società.
Inter News 24 Ausilio Al Hilal, ecco come il ds dell’Inter ha reagito al ritorno delle voci sul proprio conto dall’Arabia Saudita: il retroscena. Tornano a suonare le sirene dall’Arabia Saudita per Piero Ausilio, ma il muro eretto dal dirigente resiste a ogni assalto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’Al-Hilal non avrebbe mai smesso di corteggiare il direttore sportivo dell’Inter, con l’obiettivo dichiarato di ricomporre a Riad la coppia vincente formata con l’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Il club saudita, che ha convinto l’allenatore piacentino con un faraonico contratto da 26 milioni di euro a stagione, sognava di affidare la gestione sportiva all’uomo che ha costruito la rosa della seconda stella. 🔗 Leggi su Internews24.com
