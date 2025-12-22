Aumentano le persone che scelgono di non festeggiare il Natale in famiglia | Non è egoismo ma strategia di sopravvivenza

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi: così recita un proverbio o detto popolare che dir sì voglia che, però, non sembrerebbe essere più attuale. Secondo quanto rivela La Repubblica, infatti, il numero di persone che scelgono di festeggiare il Natale con i propri genitori o parenti è in aumento. Il fenomeno, denominato Natale no contact, negli Stati Uniti già riguarda circa una persona su sei. Ma si sta facendo strada anche in Italia. Come scrive il quotidiano, infatti, con l’hashtag #nocontact sui social si possono trovare diverse testimonianze di chi, per scelta, decide di tenersi lontano dalla propria famiglia. 🔗 Leggi su Tpi.it

