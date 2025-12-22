Attentato Bondi Beach premier Albanese | Non lasceremo che ISIS vinca

Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha espresso dispiacere per l’attacco a Bondi Beach, sottolineando l’impegno del governo nel contrastare il terrorismo. Dopo l’attacco che ha provocato la morte di 15 persone durante un festival ebraico a Sydney, si stanno valutando nuove misure legislative per proteggere la sicurezza della comunità. Albanese ha ribadito che il paese non lascerà che ISIS o altre minacce estremiste prevalgano, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza nazionale.

Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese si è detto “dispiaciuto” per quanto accaduto alla comunità ebraica e ha affermato che il suo governo sta valutando una nuova legislazione per contrastare potenziali minacce terroristiche, dopo che due uomini armati che hanno preso di mira un festival ebraico a Sydney hanno ucciso 15 persone. “Non lasceremo che i terroristi ispirati dall’ISIS vincano”, ha detto Albanese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

