Una bomba piazzata sotto un’auto ha ucciso, nella mattinata di lunedì a Mosca, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo. Un omicidio improvviso, avvenuta intorno alle 7 in via Yasenevaya, che scuote la capitale della Federazione e che riporta indietro di molti mesi, quando operazioni singole, mirate, dei servizi segreti ucraini hanno preso di mira alti gradi militari della Russia e sostenitori dell’invasione armata ordinata da Vladimir Putin. Le autorità locali, mentre le indagini sono appena iniziate, già ipotizzano il coinvolgimento dei servizi segreti di Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini

Leggi anche: Attentato ponte Crimea 2022, Russia condanna 8 imputati a ergastolo: "Operazione dei servizi segreti ucraini, bomba nascosta in un camion"

Leggi anche: “In Ucraina abbiamo sbagliato tutto”. La rivelazione del generale russo sui piani di Mosca

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Attentato a Mosca: bomba sotto l'auto uccide generale russo. Cremlino gela le speranze di un vertice - Aggiornamento del 22 Dicembre delle ore 08:37; Guerra Russia-Ucraina, le news. Autobomba esplode a Mosca: muore generale dello Stato Maggiore; Bomba esplode a bordo di un'auto a Mosca, ucciso il generale di Stato Maggiore russo Fanil Sarvarov. La Russia: «Sospetti su Kiev»; Attentato a Mosca, bomba sotto l’auto uccide un generale russo: «Sospetti su Kiev».

Attentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini - Una bomba piazzata sotto un'auto ha ucciso, nella mattinata di lunedì a Mosca, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato ... ilfattoquotidiano.it