Attentato bomba a Mosca ucciso il generale russo Fanil Sarvarov Sospetti sui servizi ucraini
Una bomba piazzata sotto un’auto ha ucciso, nella mattinata di lunedì a Mosca, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo. Un omicidio improvviso, avvenuta intorno alle 7 in via Yasenevaya, che scuote la capitale della Federazione e che riporta indietro di molti mesi, quando operazioni singole, mirate, dei servizi segreti ucraini hanno preso di mira alti gradi militari della Russia e sostenitori dell’invasione armata ordinata da Vladimir Putin. Le autorità locali, mentre le indagini sono appena iniziate, già ipotizzano il coinvolgimento dei servizi segreti di Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
