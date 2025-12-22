Attentato a Mosca generale russo ucciso da una bomba sotto la sua auto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Un generale russo è stato ucciso dopo che un ordigno esplosivo è esploso sotto la sua auto nel sud di Mosca. Il Tenente Generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione di Addestramento Operativo dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe, è morto a causa delle ferite riportate, come dichiarato dal portavoce ufficiale del Comitato Investigativo russo. “Gli inquirenti stanno seguendo numerose piste di indagine sull’omicidio. Una di queste è che il crimine sia stato orchestrato dai servizi segreti ucraini”, è stato poi aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

attentato a mosca generale russo ucciso da una bomba sotto la sua auto

© Lapresse.it - Attentato a Mosca, generale russo ucciso da una bomba sotto la sua auto

Leggi anche: A Mosca un generale è stato ucciso da una bomba sotto la sua auto

Leggi anche: Attentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mosca, morto in attentato il generale russo Sarvarov. Accuse a Kiev; Guerra Russia-Ucraina, le news. Autobomba esplode a Mosca: muore generale dello Stato Maggiore; Ultima ora. Esplode auto a Mosca: ucciso il generale Fanil Sarvarov; Attentato a Mosca, bomba sotto l’auto uccide un generale russo: «Sospetti su Kiev».

attentato mosca generale russoAttentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini - Una bomba piazzata sotto un'auto ha ucciso, nella mattinata di lunedì a Mosca, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato ... ilfattoquotidiano.it

Attentato a Mosca, bomba sotto l’auto uccide un generale russo: «Sospetti su Kiev» - A renderlo noto è stato il Comitato investigativo russo, che ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per «omicidio» e «traffico di esplosivi» e ha indicato, tra le ipotesi al vaglio, una possibile re ... open.online

attentato mosca generale russoMosca, ucciso il generale di Stato maggiore Sarvarov: “Sospettiamo i servizi di Kiev”. Telefonata Trump-Starmer - Zelensky cerca sostegno: “Senza pressione e sanzioni la Russia non si feremerà”. quotidiano.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.