Attentato a Mosca esplode l’auto | ucciso ufficiale dello Stato Maggiore

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca, 22 dicembre 2025 – Un ufficiale dello Stato Maggiore russo, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo, è rimasto  ucciso  stamani a seguito dell’esplosione di un’auto nella zona sud di Mosca. Lo rende noto il Comitato investigativo russo. E’ stata aperta un’inchiesta per “omicidio”, affermano in un comunicato. Tra le piste al vaglio, aggiungono, quella “collegata” ai “servizi speciali ucraini”. La Tass riferisce di soccorritori che hanno confermato l’esplosione intorno alle 7 ora locale, le 5 in Italia, e di testimoni sentiti nell’ambito delle indagini. Stamani “è stato attivato un ordigno esplosivo collocato sotto un’auto lungo via Yasenevaya a Mosca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

