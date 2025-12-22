Attentato a Mosca chi era il generale Fanil Sarvarov e perché è stato ucciso con una bomba

Il nome di Fanil Sarvarov è tornato prepotentemente al centro delle cronache internazionali dopo le notizie riguardanti la sua morte. Il militare si trovava a bordo della sua auto in via Yasenevaya, nella zona sud di Mosca, un ordigno equivalente a 300 grammi di tritolo è esploso sotto il pianale del veicolo. Sarvarov è morto poco dopo per le ferite riportate. Le autorità russe hanno immediatamente puntato il dito contro i servizi segreti ucraini, descrivendo l’accaduto come un omicidio mirato pianificato da agenti esperti. Ma chi era davvero questo ufficiale e perché la sua eliminazione rappresenta un colpo durissimo per i vertici del Cremlino? Nato nel 1969 nella regione russa dei Perm, nel cuore degli Urali, Sarvarov ha dedicato l’intera vita alla carriera nelle armi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

