Attentato a Mosca chi era il generale Fanil Sarvarov e perché è stato ucciso con una bomba
Il nome di Fanil Sarvarov è tornato prepotentemente al centro delle cronache internazionali dopo le notizie riguardanti la sua morte. Il militare si trovava a bordo della sua auto in via Yasenevaya, nella zona sud di Mosca, un ordigno equivalente a 300 grammi di tritolo è esploso sotto il pianale del veicolo. Sarvarov è morto poco dopo per le ferite riportate. Le autorità russe hanno immediatamente puntato il dito contro i servizi segreti ucraini, descrivendo l’accaduto come un omicidio mirato pianificato da agenti esperti. Ma chi era davvero questo ufficiale e perché la sua eliminazione rappresenta un colpo durissimo per i vertici del Cremlino? Nato nel 1969 nella regione russa dei Perm, nel cuore degli Urali, Sarvarov ha dedicato l’intera vita alla carriera nelle armi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Leggi anche: Attentato bomba a Mosca, ucciso il generale russo Fanil Sarvarov. Sospetti sui servizi ucraini
Mosca, morto in attentato il generale russo Sarvarov. Accuse a Kiev; Mosca, esplode autobomba: ucciso un generale delle forze armate. Sospetti russi su Kiev; Ultima ora. Esplode auto a Mosca: ucciso il generale Fanil Sarvarov; Mosca: Assassinato generale dello stato maggiore, sospettiamo di Kiev.
Autobomba a Mosca, ucciso un generale dello Stato Maggiore mentre la guerra entra nel giorno 1.397 - Il Cremlino punta il dito contro l’Ucraina, mentre sul fronte continuano gli attacchi ... panorama.it
Mosca, chi era Fanil Sarvarov: il generale russo morto nell'esplosione - Capo della Direzione per l'Addestramento operativo del ministero della Difesa, il 56enne è stato ucciso da un ordigno equivalente a 300 grammi di tritolo, collocato sotto la sua automobile lungo via ... tg24.sky.it
Russia: omicidio generale Sarvarov, la pista dei servizi ucraini. Gli attentati da Dugina a Kirillow - Gli altri morti eccellenti colpiti nella capitale russa Nel dicembre 2024, ancora, il comandante delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica russe, Igor Kirillov, era stato invece ucciso ... msn.com
Un generale russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Mosca, secondo quanto riferito dalla commissione investigativa russa. Il tenente generale Fanil Sarvarov, capo della direzione addestramento operativo dell'esercito dello Stato Maggiore russo, è r x.com
Una bomba piazzata sotto un’auto ha ucciso, nella mattinata di lunedì a Mosca, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo. Un omicidio improvviso, avvenuta intorno alle 7 in via Yasenevaya, che scuote la c - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.