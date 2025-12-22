Attacco sul fronte orientale | carri armati colpi di mortaio cecchini L’esercitazione Nato in Bulgaria con 740 soldati italiani

Attacco sul fronte orientale, il lato Est della Nato. Nessuna guerra ibrida: un conflitto vero con carri armati, colpi di mortaio, tiratori scelti. E’ l’esercitazione – di cui racconta l’agenzia Ansa – alla quale stanno partecipando gli eserciti di sette Paesi della Nato, Italia compresa, anzi Italia “socio di maggioranza” con le truppe più numerose ( 740 soldati ). Il teatro è la base dell’Alleanza Atlantica a Novo Selo, in Bulgaria. “Siamo pronti a ogni evenienza”, dice il colonnello Mattia Scirocco, comandante del ‘multinational battlegroup’ della base bulgara, un gruppo tattico formato dai militari di Macedonia, Romania, Bulgaria, Grecia, Albania e Turchia oltre al nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco sul fronte orientale: carri armati, colpi di mortaio, cecchini. L’esercitazione Nato in Bulgaria (con 740 soldati italiani) Leggi anche: Cos’è questa storia dell’esercitazione con i carri armati in una scuola media a Udine Leggi anche: “I soldati hanno varcato il confine”. Si muovono i carri armati, la situazione precipita La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Zelenskyj raduna i suoi alleati chiave mentre l’Ucraina deve far fronte alla pressione russa e statunitense. In Bulgaria i soldati simulano il fronte, test di difesa a Est - L'ipotesi della difesa da un attacco a Est è qualcosa che sembra già vero nella base Nato in Bulgaria, dove si addestrano gli eserciti di sette Paesi, compresa l'Italia che con i suoi 740 i militari ... ansa.it

Bucarest conferma,Usa ridurranno presenza fronte orientale - Gli Stati Uniti hanno informato la Romania e i suoi alleati che ridurranno parte delle loro truppe schierate sul fronte orientale dell'Europa: lo ha annunciato il ministero della Difesa rumeno in un ... ansa.it

