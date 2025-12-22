Attacco antisemita a Sydney gli aggressori si erano addestrati in Australia

L'attacco avvenuto a Bondi Beach, Sydney, il 14 dicembre scorso, ha visto due aggressori addestrati in Australia aprire il fuoco durante una celebrazione ebraica, causando quindici vittime. L'evento ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza e sulle minacce di natura antisemita nel paese. La vicenda evidenzia l'importanza di un’attenta sorveglianza e di misure efficaci per prevenire simili atti di violenza.

