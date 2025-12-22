atletica e podismo aperte le iscrizioni per il team panichi

Il Team Panichi, con sede a Montevarchi, apre le iscrizioni per il 2026. La società invita gli appassionati di atletica e podismo a partecipare, offrendo opportunità di allenamento e partecipazione a eventi sportivi nel nuovo anno.

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Il team di Luca Panichi, con sede a Montevarchi, invita tutti gli appassionati di atletica e podismo ad iscriversi alla società per il nuovo anno 2026. Con l’iscrizione (gratuita) per le categorie assoluti (uomini e donne) e master, gli atleti riceveranno la maglia del team, nonché l’iscrizione a tutte le competizioni dei circuiti CSI e AICS previste in calendario. Il team non è associato al momento alla F.I.D.A.L. e tutti gli atleti che vorranno partecipare alle gare federali dovranno procedere in autonomia e secondo le modalità previste. Il team non fungerà da tramite, ma sarà sempre disponibile ad assecondare le singole esigenze di ognuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

