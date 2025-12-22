Atle Lie McGrath batte Noel nello slalom dell’Alta Badia Vinatzer non incanta ma è nei 10

Atle Lie McGrath ha scelto l’Alta Badia per sbloccarsi in questa stagione. Il norvegese trionfa nello slalom odierno andato in scena sulla Gran Risa, cogliendo la quarta vittoria della carriera in Coppa del Mondo. McGrath ha vinto il duello a distanza con il francese Clement Noel, visto che i due erano distanziati di appena nove centesimi a metà gara, con il norvegese che si è scatenato nella seconda manche, rimontando proprio il transalpino. Sul podio sale anche lo svizzero Loic Meillard, mentre Alex Vinatzer non incanta dopo una buona prima parte di gara, ma chiude comunque tra i primi dieci. 🔗 Leggi su Oasport.it

