Atalanta U23 nuovo stop La doppietta dell’ex punisce i baby nerazzurri

Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate per l’ Atalanta U23, battuta al Massimino di Catania dagli etnei per 2-0, trafitta da una doppietta dell’ex Kaleb Jimenez, 23enne fantasista milanese ma di passaporto spagnolo, in nerazzurro due anni fa. Nerazzurri che nell’ultimo mese hanno raccolto solo un punto, nel pareggio a Monopoli, perdendo il recupero a Caserta, l’impegno casalingo contro il Sorrento e appunto a Catania, restando a 22 punti. Baby Dea protagonista nella prima mezz’ora, con una serie di opportunità non concretizzate dalla coppia offensiva formata da Cisse’ e Vavassori, con il portiere etneo Dini sempre attento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

