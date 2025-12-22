Atalanta Juve Primavera 0-2 | Durmisi per chiudere col sorriso il 2025 i bianconeri tornano a vincere
Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera ha affrontato l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin volevano tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Missione compiuta: 2-0 nel segno di Durmisi che permette così ai bianconeri di chiudere bene il 2025. Atalanta Juve Primavera 0-2: sintesi e moviola. 87? TIRO MENCARAGLIA – Conclusione pericolosa che viene deviata in calcio d’angolo. 83? CAMBI JUVE – Dentro Finocchiaro, Boufandar, Repciuc per Tiozzo, Leone e Merola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
