Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | Verde monumentale sulla linea su Galafassi!
Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 38? SALVA TUTTO VERDE – Camara scucchiaia saltando Huli, Galafassi calcia a botta sicura in area piccola ma trova il muro monumentale di Verde che salva tutto sulla linea. 34? DOPPIA OCCASIONE JUVE – Bianconeri vicinissimi al raddoppio. Cross di Leone, di testa Tiozzo manca l’appuntamento col pallone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
