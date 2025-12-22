Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | Tiozzo prova l’eurogol da centrocampo!
Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 30? OCCASIONE TIOZZO – Il gioiello della Juventus vede Zanchi fuori dai pali e cerca di sorprendere con un pallonetto da distanza siderale. Pallone fuori misura ma personalità nel tentare la conclusione. 23? PUNIZIONE MENCARAGLIA – Da posizione defilata calcia direttamente verso la porta, ma la sua traiettoria sorvola la traversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
