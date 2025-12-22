Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | si salvano i bianconeri la Dea sfiora il pari con Baldo!
Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 63? CAMBIO JUVE – Keutgen prende il posto di Sylla. 61? DOPPIA OCCASIONE BALDO – Si salva miracolosamente la Juventus sul doppio tentativo di Baldo. Prima l’uscita di Huli e poi sulla linea Van Aarle tengono a galla i bianconeri. 60? TIRO-CROSS SYLLA – Dal fondo il centrocampista serve un bel traversone basso sul primo palo a cercare Durmisi, ma troppo su Zanchi che esce e fa sua la sfera in presa sicura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
