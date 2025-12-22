Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | quattro occasioni per raddoppiare i bianconeri non la chiudono!
Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 58? AMMONITO GOBBO – Intervento in ritardo su Merola che se n’era andato via, giallo per il difensore atalantino. 57? TIRO BALDO – Galafassi serve Baldo, tentativo a giro ben angolato ma non troppo potente. Si allunga e arpiona il portiere bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
