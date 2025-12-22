Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | i bianconeri sono già avanti dopo neanche 2? Durmisi incorna il vantaggio

Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 2? GOL DURMISI – Neanche due giri d’orologio pieni e la Juventus è già avanti. Leone verticalizza per Merola, che dal fondo pennella un cross perfetto sulla testa di Durmisi: salr in cielo e schiaccia alle spalle di Zanchi. 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Atalanta Juve Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale - La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com