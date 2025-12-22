Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | i bianconeri sono già avanti dopo neanche 2? Durmisi incorna il vantaggio
Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 2? GOL DURMISI – Neanche due giri d’orologio pieni e la Juventus è già avanti. Leone verticalizza per Merola, che dal fondo pennella un cross perfetto sulla testa di Durmisi: salr in cielo e schiaccia alle spalle di Zanchi. 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Atalanta Juve Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juve Roma Primavera 1-0 LIVE: che gol di Rizzo, i bianconeri sono avanti!
Leggi anche: Juve Pafos Primavera Youth League 1-0 LIVE: Tiozzo porta in vantaggio i bianconeri
Primavera: lunedì in casa contro la Juventus; U20 | Juventus-Cesena | La partita; Primavera, la Juve affonda: il Cesena sbanca 2-0 Vinovo e vola seconda in classifica; Primavera 1, Cagliari-Atalanta 1-0: il guizzo di Trepy vale tre punti d’oro.
Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale - La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com
Primavera, la Juve affonda: il Cesena sbanca 2-0 Vinovo e vola seconda in classifica - I giovani bianconeri di Padoin frenano dopo cinque risultati utili consecutivi e i playoff restano lontani ... tuttosport.com
Padoin dopo Juve Cesena Primavera: «In questo campionato non possiamo essere 50 e 50. Era impossibile vincere oggi» – VIDEO - Qui di seguito le dichiarazioni nel post partita INVIATO A VINOVO – A seguito della sconfitta della Juve ... juventusnews24.com
Dopo Milan e Atalanta, anche la Juve esce dalla Champions League. Nel ritorno dei playoff la - facebook.com facebook
Atalanta-Cagliari, Parma-Lazio, Torino-Cremonese e Juve: le ultimissime x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.