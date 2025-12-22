Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | Durmisi decide i primi 45? INTERVALLO

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 43? HULI DICE NO – Intervento provvidenziale col piede del portiere della Juventus a sbarrare la strada al tiro rasoterra di Mencaraglia. 38? SALVA TUTTO VERDE – Camara scucchiaia saltando Huli, Galafassi calcia a botta sicura in area piccola ma trova il muro monumentale di Verde che salva tutto sulla linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

atalanta juve primavera 0 1 live durmisi decide i primi 45 intervallo

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: Durmisi decide i primi 45? INTERVALLO

Leggi anche: Juve Sporting Primavera Youth League 2-0 LIVE: Mazur e Tiozzo decidono i primi 45? INTERVALLO

Leggi anche: Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: i bianconeri sono già avanti, dopo neanche 2? Durmisi incorna il vantaggio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Primavera: lunedì in casa contro la Juventus; U20 | Juventus-Cesena | La partita; Primavera, la Juve affonda: il Cesena sbanca 2-0 Vinovo e vola seconda in classifica; Primavera 1, Cagliari-Atalanta 1-0: il guizzo di Trepy vale tre punti d’oro.

atalanta juve primavera 0Atalanta-Juve Primavera, la diretta - La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com

atalanta juve primavera 0Pagina 1 | Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale - La Dea imbecca Camara in velocità, Huli esce ma viene beffato dall'attaccante che serve in area Galafassi, che calcia di prima ma trova il miracoloso ... tuttosport.com

Primavera | Juventus, la società ricorda l’ultima gara del 2025: il post su X - Con un post pubblicato sul proprio profilo di X la società ha ricordato la gara che dovrà affrontare la Juventus Primavera contro l'Atalanta L'articolo PRIMAVERA | Juventus, la società ricorda l’ultim ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.