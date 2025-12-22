Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | Durmisi decide i primi 45? INTERVALLO
Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 43? HULI DICE NO – Intervento provvidenziale col piede del portiere della Juventus a sbarrare la strada al tiro rasoterra di Mencaraglia. 38? SALVA TUTTO VERDE – Camara scucchiaia saltando Huli, Galafassi calcia a botta sicura in area piccola ma trova il muro monumentale di Verde che salva tutto sulla linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
