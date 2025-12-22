Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 43? HULI DICE NO – Intervento provvidenziale col piede del portiere della Juventus a sbarrare la strada al tiro rasoterra di Mencaraglia. 38? SALVA TUTTO VERDE – Camara scucchiaia saltando Huli, Galafassi calcia a botta sicura in area piccola ma trova il muro monumentale di Verde che salva tutto sulla linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: Durmisi decide i primi 45? INTERVALLO

Leggi anche: Juve Sporting Primavera Youth League 2-0 LIVE: Mazur e Tiozzo decidono i primi 45? INTERVALLO

Leggi anche: Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: i bianconeri sono già avanti, dopo neanche 2? Durmisi incorna il vantaggio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Primavera: lunedì in casa contro la Juventus; U20 | Juventus-Cesena | La partita; Primavera, la Juve affonda: il Cesena sbanca 2-0 Vinovo e vola seconda in classifica; Primavera 1, Cagliari-Atalanta 1-0: il guizzo di Trepy vale tre punti d’oro.

Atalanta-Juve Primavera, la diretta - La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com