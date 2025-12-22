Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 7? OCCASIONE LEONE – Da posizione defilata disegna una parabola velenosa, a metà tra un tiro e un cross. Zanchi non si fa sorprendere e alza sopra la traversa. 2? GOL DURMISI – Neanche due giri d’orologio pieni e la Juventus è già avanti. Leone verticalizza per Merola, che dal fondo pennella un cross perfetto sulla testa di Durmisi: salr in cielo e schiaccia alle spalle di Zanchi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: dopo neanche 2? Durmisi incorna il vantaggio! Leone vicino al bis

Leggi anche: Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: i bianconeri sono già avanti, dopo neanche 2? Durmisi incorna il vantaggio

Leggi anche: Napoli Juve Primavera 1-0 LIVE: ci provano Durmisi e Finocchiaro, Padoin inserisce la carta Lopez

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Primavera: lunedì in casa contro la Juventus; U20 | Juventus-Cesena | La partita; Primavera, la Juve affonda: il Cesena sbanca 2-0 Vinovo e vola seconda in classifica; Primavera 1, Cagliari-Atalanta 1-0: il guizzo di Trepy vale tre punti d’oro.

Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale - La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com

Primavera, la Juve affonda: il Cesena sbanca 2-0 Vinovo e vola seconda in classifica - I giovani bianconeri di Padoin frenano dopo cinque risultati utili consecutivi e i playoff restano lontani ... tuttosport.com