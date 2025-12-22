Atalanta-Inter sarà GRATIS su Dazn per tutti

DAZN ha scelto Atalanta-Inter come terzo match stagionale trasmesso gratuitamente, senza bisogno di abbonamento. Dopo aver già proposto in chiaro Milan-Roma e Fiorentina-Juventus, la piattaforma streaming aprirà l’accesso anche alla sfida tra Atalanta e Inter. Il match è in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 e rappresenterà l’ultimo appuntamento di Serie A del 2025, nonché l’ultima gara dell’anno per i nerazzurri. Proprio per il suo valore simbolico e per il richiamo mediatico della sfida, DAZN ha deciso di inserirla tra gli eventi visibili gratuitamente. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Milan Roma, i tifosi possono sorridere! La sfida di Serie A sarà gratis su DAZN: il match sarà visibile in chiaro! Tutti i dettagli

Leggi anche: Atalanta-Inter gratis su DAZN accende il Natale: big match in diretta senza abbonamento

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Atalanta-Inter si vedrà gratis in tv: come vedere la Serie A su Dazn - La gara valida per la diciassettesima giornata di campionato è stata scelta per la trasmissione in chiaro senza abbonamento ... corrieredellosport.it