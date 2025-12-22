Atalanta-Inter sarà GRATIS su Dazn per tutti
DAZN ha scelto Atalanta-Inter come terzo match stagionale trasmesso gratuitamente, senza bisogno di abbonamento. Dopo aver già proposto in chiaro Milan-Roma e Fiorentina-Juventus, la piattaforma streaming aprirà l’accesso anche alla sfida tra Atalanta e Inter. Il match è in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 e rappresenterà l’ultimo appuntamento di Serie A del 2025, nonché l’ultima gara dell’anno per i nerazzurri. Proprio per il suo valore simbolico e per il richiamo mediatico della sfida, DAZN ha deciso di inserirla tra gli eventi visibili gratuitamente. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Milan Roma, i tifosi possono sorridere! La sfida di Serie A sarà gratis su DAZN: il match sarà visibile in chiaro! Tutti i dettagli
Leggi anche: Atalanta-Inter gratis su DAZN accende il Natale: big match in diretta senza abbonamento
Atalanta-Inter si vedrà gratis in tv: come vedere la Serie A su Dazn - La gara valida per la diciassettesima giornata di campionato è stata scelta per la trasmissione in chiaro senza abbonamento ... corrieredellosport.it
Atalanta-Inter gratis su DAZN accende il Natale: big match in diretta senza abbonamento - INTER ACCENDE LE FESTE SU DAZN: LA SFIDA SARÀ IN DIRETTA GRATUITA E SENZA ABBO... digital-news.it
Atalanta-Inter in diretta gratuita su DAZN senza abbonamento: come registrarsi gratuitamente - È in arrivo su DAZN il terzo match trasmesso anche gratuitamente e senza abbonamento: la grande sfida a tinte nerazzurre tra Atalanta e Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. calciomercato.com
Atalanta-Inter, il big match della New Balance Arena, è LIVE su #DAZN Domenica, dalle 19.30 x.com
Avete visto cos’ha appena combinato #nortoncuffy no Perde palla in maniera goffa da ultimo uomo e causa l’espulsione del proprio portiere. Scarso come pochi. E dovremmo prenderlo noi. #genoa #genoaatalanta #atalanta #inter #fblifestyles - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.