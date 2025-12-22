Una partita “da vincere”, come sottolineato dallo stesso Raffaele Palladino alla vigilia, l’ Atalanta l’ha vinta nel recupero con un colpo di testa di Hien. A Genova nonostanta la superiorità numerica per quasi tutti i minuti, i nerazzurri hanno trovato i tre preziosissimi punti in extremis. Ma per il tecnico non è una questione negativa, anzi, la sofferenza “tempra”. Genoa-Atalanta 0-1, le parole di Palladino. La prestazione – “Non esistono partite facili. Voglio fare i complimenti al Genoa per come nonostante l’inferiorità numerica abbia dato tutto, senza mollare un centimetro: per noi è stato difficile scardinare il 5-3-1 con tutti gli spazi chiusi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Atalanta Cagliari, Palladino in conferenza stampa: «Tornare a vincere in casa è stato fondamentale. Rimonta in classifica? Il nostro obiettivo è uno solo»

Leggi anche: L’Atalanta ha ripreso a volare: cinque vinte su sei. Palladino: “Vincere aiuta a vincere”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Atalanta corsara a Genoa in extremis, Palladino: “Contava solo vincere” - Il tecnico nerazzurro: "Non era facile aprire la loro difesa, lo abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. bergamonews.it