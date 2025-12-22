Atalanta che fatica Una vittoria non meritata ma i tre punti sono importantissimi

L’Atalanta conquista tre punti importanti in una partita complessa contro il Genoa, conclusa con una vittoria al fotofinish. Nonostante abbia giocato gran parte del match con un uomo in più, la squadra ha faticato a esprimere il suo miglior calcio e ha ottenuto il risultato grazie anche a un po’ di fortuna. La vittoria, pur non brillante, permette alla Dea di fare un passo avanti in classifica.

All’ultimo respiro l’ Atalanta supera il Genoa e fa un bel passo avanti in classifica. Premetto che la Dea non ha meritato di vincere nonostante abbia giocato praticamente tutta la partita con un uomo in più. La corretta espulsione di Leali per un fallo sul lanciato Maldini aveva dato un grosso vantaggio ai nostri. Probabilmente la presa di coscienza di avere questa chance ha giocato un brutto scherzo, perché il Genoa non è mai parso in inferiorità numerica. I nerazzurri non hanno mai saputo sfruttare l’uomo in più, con i tentativi che si sono sempre e costantemente andati a sbattere contro la difesa genoana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

