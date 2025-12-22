Assoluti a bergamo Rizzo resta in corsa per i Giochi Olimpici Ok Conti e Macii
Poche sorprese e tante conferme: questo il bilancio dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di pattinaggio di figura che hanno avuto luogo all’IceLab di Bergamo. La gara più incerta era quella maschile, con una sfida aperta tra il milanese d’adozione, Matteo Rizzo e il brianzolo Nikolaj Memola, campione uscente. A laurearsi campione assoluto è Daniel Grass ma Rizzo agguanta un secondo posto fondamentale per la corsa ai Giochi Olimpici di Milano - Cortina, approfittando del forfait di Memola per il riacutizzarsi di un problema fisico. Nessun colpo di scena, invece, tra le coppie: nell’artistico trionfano i favoriti della vigilia, i lombardi Sara Conti e Niccolò Macii che si impongono con il punteggio complessivo di 216. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
