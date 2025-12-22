TRAVAGLIATO (Brescia) È ricoverato in un reparto specifico per persone fragili psicologicamente, il giovane che nella serata di sabato si è asserragliato nella propria abitazione di Travagliato, dove si trovava con suo padre, che ha poi lasciato andare. Il giovane, che ha dei problemi di disagio, è stato fatto uscire dall’abitazione attorno all’1.30 del mattino grazie all’attento e meticoloso lavoro dell’ Arma dei carabinieri, che ha impiegato un negoziatore e decine di uomini. In via Vittorio Veneto, l’arteria che attraversa da sud-ovest il centro abitato di Travagliato, erano presenti anche i soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asserragliato in casa col papà brandendo un coltello da cucina. Diciannovenne ricoverato

#Brescia Dopo una lunga trattativa, i Carabinieri sono riusciti a convincere un 19enne ad uscire di casa, dove si era barricato, sembrerebbe dopo una lite con la madre. Il giovane, con problemi psichiatrici, alle 2 di notte è stato trasferito in una struttura speci x.com