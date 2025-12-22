Assegno di Inclusione ADI | scopri la data del pagamento del mese di dicembre 2025
Assegno di Inclusione (ADI): scopri la data del pagamento di dicembre 2025. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Assegno di inclusione, ipotesi importo dimezzato nel mese dopo il rinnovo: cosa cambia; Posso avviare un'attività e mantenere l'assegno di inclusione?; Assegno di inclusione 2026, dimezzato il primo mese, niente più sospensione tra i rinnovi: ecco tutte le novità; Assegno di inclusione: l'importo del primo mese di rinnovo potrebbe essere dimezzato.
