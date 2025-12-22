Tiene banco tra le forze politiche il corteo ‘a sorpresa’ degli anarchici che sabato pomeriggio ha causato grossi disagi alla circolazione. La manifestazione era stata annunciata sulla pagina Facebook ‘Autogestione Romagna’ ma di essa in pochi erano a conoscenza. Un ‘Assalto sonoro-Street parade’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - ‘Assalto sonoro' sulla via Emilia, Lega e FdI: "Sottovalutata sfida aggressiva alle istituzioni, hanno bloccato mezza città"

