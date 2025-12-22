Assalto alle Poste di Cabiate, presumibilmente nella notte tra il 21 e il 22 dicembre. Questa mattina diversi cittadini hanno notato la presenza della volante dei carabinieri di Mariano Comense e dell’aliquota per i rilievi scientifici davanti all’ingresso dell’ufficio postale, dove sembrerebbe. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Assalto alle Poste di Cabiate: cassaforte fatta saltare nella notte

