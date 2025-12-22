Assalto al supermercato spunta anche una pistola | esplosi colpi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rapina a mano armata si è verificata al supermercato di Deruta domenica 21 dicembre, intorno all'ora di cena. Durante l'evento, è stata impiegata una pistola e sono stati esplosi alcuni colpi. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Rapina a mano armata al supermercato. È successo a Deruta intorno all'ora di cena di domenica 21 dicembre. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dell'Umbria che ha riportato la notizia due uomini a volto coperto sono entrati nel supermercato brandendo una pistola, probabilmente una scacciacani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

