Assalto al supermercato spunta anche una pistola | esplosi colpi
Una rapina a mano armata si è verificata al supermercato di Deruta domenica 21 dicembre, intorno all'ora di cena. Durante l'evento, è stata impiegata una pistola e sono stati esplosi alcuni colpi. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.
Rapina a mano armata al supermercato. È successo a Deruta intorno all'ora di cena di domenica 21 dicembre. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dell'Umbria che ha riportato la notizia due uomini a volto coperto sono entrati nel supermercato brandendo una pistola, probabilmente una scacciacani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Assalto armato al supermercato di Catania.
Assalto armato in un supermercato di Catania: dipendenti sequestrati e legati - Quattro persone armate di pistola hanno tentato un assalto, poco prima dell'alba a Catania, un supermercato di via Sabato Martelli Castaldi. meridionews.it
Assalto armato a supermercato a Catania, ma cassaforte 'resiste' - Quattro banditi armati di pistola hanno assalito, poco prima dell'alba a Catania, un supermercato di via Sabato Martelli Castaldi. msn.com
Assalto all'alba ad un supermercato catanese, sequestrati e rapinati alcuni dipendenti x.com
