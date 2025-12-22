Aspettando il Natale al parco Incontro si inaugura il presepe con una serata di tombola e condivisione
Al parco Incontro, l'associazione Volontari locale rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il presepe allestito nel gazebo presente all'interno del parco. Un momento di incontro per ascoltare i canti di Natale del coro della parrocchia S. Pio X, la parola di don Mauro Dall'Agata e per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
