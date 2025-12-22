Aspettando il Natale al parco Incontro si inaugura il presepe con una serata di tombola e condivisione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al parco Incontro, l'associazione Volontari locale rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il presepe allestito nel gazebo presente all'interno del parco. Un momento di incontro per ascoltare i canti di Natale del coro della parrocchia S. Pio X, la parola di don Mauro Dall'Agata e per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

aspettando il natale al parco incontro si inaugura il presepe con una serata di tombola e condivisione

© Forlitoday.it - Aspettando il Natale, al parco Incontro si inaugura il presepe con una serata di tombola e condivisione

Leggi anche: Torino, serata di musica e solidarietà al Duomo con il concerto benefico “Aspettando Natale…”

Leggi anche: 'Tombola! una questione di numeri' il 19 dicembre al Teatro al Parco

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Aspettando Natale a Cembra, 21 dicembre 2025; Aspettando il Natale a Fisciano Edizione 2025 a Fisciano e dintorni; Eventi segnalati dai Comuni; Cosa fare a Sassari dal 22 al 29 dicembre: tanti eventi in città per Natale (aspettando Max Pezzali a Capodanno).

aspettando natale parco incontroAspettando il Natale tra scienza e musica: incontro organizzato da CSC Senigallia - La scienza attuale affronta il tema della complessità superando le barriere disciplinari e costruendo un dialogo con la cultura umanistica. senigallianotizie.it

Casa di Babbo Natale al parco di Malafitto - 30 le associazioni di volontariato, in collaborazione con il Centro sociale Ugo Bassi, pronti con ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.