Askatasuna spacca la maggioranza | lo sgombero divide la sinistra

Il sequestro dell'immobile di Askatasuna rischia di diventare il detonare della giunta di Stefano Lo Russo al Comune di Torino, perché il caso sta mettendo in luce le diversità incolmabili tra le sue componenti, che vanno da Avs al centro. Nello specifico, a far sobbalzare sulle seggiole della maggioranza i centristi è stata la presenza dell'assessore comunale alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli, che si trovava con lì con anche la capogruppo regionale Alice Ravinale e il deputato parlamentare Marco Grimaldi. Che il corteo avrebbe assunto una piega pericolosa lo si sapeva da giorni, così come si sapeva che sarebbe stato partecipato dalle frange più estreme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il caso del centro sociale Askatasuna sgomberato spacca la maggioranza del sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

