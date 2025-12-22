Askatasuna la maggioranza del sindaco Lo Russo trema

22 dic 2025

Sgomberato dopo quasi trent'anni il centro sociale Askatasuna sembra quasi che ora possa ricadere un destino simile, come la celebre ‘legge del contrappasso’ recita, sulla maggioranza del sindaco Stefano Lo Russo. Il Consiglio comunale che si terrà quest'oggi, 22 dicembre, sarà politicamente. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

