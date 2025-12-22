Asfo saluta il dottor Bontadini direttore della Medicina Trasfusionale

Asfo saluta il dottor Bontadini, direttore della Medicina Trasfusionale. Con la fine dell’anno, il dottor Andrea Bontadini, responsabile del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), conclude il suo percorso professionale dopo 35 anni di attività, gli ultimi dei quali trascorsi a Pordenone. La sua esperienza e dedizione hanno contribuito significativamente allo sviluppo del servizio e alla cura dei pazienti.

«Sono arrivato all'inizio del 2018.

