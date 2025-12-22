Ascolti tv vince ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’

(Adnkronos) – 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo', in onda ieri su Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time, con 2.274.000 spettatori e il 18.8% di share. Al secondo posto, 'L’Eredità – Gran Galà Telethon' su Rai1, con 2.104.000 spettatori e il 13.4% di share. Al terzo posto, testa a . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

