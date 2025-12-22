Ascolti tv vince ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’
(Adnkronos) – 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo', in onda ieri su Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time, con 2.274.000 spettatori e il 18.8% di share. Al secondo posto, 'L’Eredità – Gran Galà Telethon' su Rai1, con 2.104.000 spettatori e il 13.4% di share. Al terzo posto, testa a . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Ascolti tv del 14 dicembre, Sarà Sanremo contro Chi vuol essere milionario – Il Torneo
Leggi anche: Chi vuol essere milionario 2025 – Il torneo torna su Canale 5: ecco quando in tv
Ascolti tv, vince 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' - Chi ha vinto la sfida tra L’Eredità Gran Galà Telethon e Chi vuol essere milionario? adnkronos.com
Sinner vince anche negli ascolti, oltre 3 milioni di telespettatori: terzo programma tv della serata - La partita d’esordio alle Atp Finals, ieri sera, è stata seguita da 3,2 milioni di telespettatori, con il 14,7% di share, tra Raidue e Sky. gazzetta.it
Ascolti tv, vince Tú sí que vales ma cresce Ballando. Stefano De Martino tallona Gerry Scotti - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2. iltempo.it
Pagelle ascolti tv sabato 20 dicembre: vince Ballando con le Stelle con il 31.7%, poi la replica de Il Volo (13.4%). Gerry Scotti al 25.5% x.com
Un Professore 3 vince anche l’ultima serata degli ascolti tv con 3,5 milioni di telespettatori e il 21.8% di share. Si conferma una delle fiction più viste del 2025. Il merito è sempre di questo splendido cast e di questi sorrisi che ci hanno accompagnato ogni gio - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.