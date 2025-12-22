ascolti tv total audience di domenica 21 dicembre 2025

Nella rilevazione Total Audience di domenica 21 dicembre 2025, la Rai conferma la sua supremazia sulla tv italiana. I dati evidenziano una presenza significativa degli spettatori sulle diverse piattaforme, sottolineando il ruolo centrale dell’azienda nel panorama televisivo nazionale. Questi risultati riflettono le abitudini di visione degli italiani e l’importanza della programmazione pubblica nel contesto attuale.

Nella rilevazione Total Audience di domenica 21 dicembre 2025, la Rai conferma la sua supremazia sulla tv italiana. In prima serata, la rete pubblica ha totalizzato 7.245.984 spettatori, pari a 36,4% di share, mentre nell’intera giornata il dato complessivo raggiunge 3.342.124 spettatori con uno share del 36,1%. Anche in seconda serata Rai mantiene numeri importanti, con 2.656.165 spettatori e uno share del 28,5%. Tra i programmi più seguiti della serata, su Rai1 L’Eredità – Gran Galà Telethon ha coinvolto 2.111.615 spettatori con 13,4% di share. Su Rai2, il film Lo schiaccianoci e i quattro regni ha intrattenuto 854. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

