Qual è stato il programma più visto in televisione nella serata di ieri, domenica 21 dicembre 2025? Anche questa domenica il pubblico ha potuto scegliere tra un’offerta televisiva variegata, che ha spaziato dall’intrattenimento all’informazione, passando per gli speciali solidali e i grandi classici del prime time. Su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – Speciale Telethon, appuntamento dedicato alla solidarietà e alla ricerca scientifica. Rai 3 ha proposto una nuova puntata di Report, mentre Canale 5 ha puntato su Chi vuol essere milionario. Su Italia 1, invece, spazio alla comicità con Zelig On. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Domenica 21 Dicembre 2025.

Leggi anche: Ascolti tv domenica 21 dicembre: L’Eredità, Chi vuol essere milionario, Zelig on

Leggi anche: Ascolti TV | Domenica 7 Dicembre 2025

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I programmi in tv domenica 21 dicembre 2025; Stasera in tv (21 dicembre), scontro tra Marco Liorni e Gerry Scotti: cosa succede; I film Disney e i cartoni animati da vedere a Natale sui canali Rai, Mediaset e Sky; Ascolti tv: Rai1 o Canale 5, chi ha vinto? I dati sono molto chiari. C'è un chiaro vincitore e un clamoroso flop.

Ascolti tv ieri 21 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 22 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 23 dicembre 2025. mam-e.it