Ascolti TV | Domenica 21 Dicembre 2025 Il Milionario 18.8% meglio dello speciale Telethon de L’Eredità 13.4%
Nella serata di ieri, domenica 21 dicembre 2025, su Rai1 L’Eredità – Gran Galà Telethon ha interessato 2.104.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:37 alle 23:55. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.274.000 spettatori con uno share del 18.8% dalle 21:59 alle 1:02. Su Rai2 Lo schiaccianoci e i quattro regni intrattiene.000 spettatori (%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Report segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
