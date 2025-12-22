Ascolti TV | Domenica 21 Dicembre 2025 Chi Vuol Essere Milionario domina la prima serata
La serata di domenica 21 dicembre 2025 ha confermato la leadership di Canale5 e Rai1, con i quiz e i programmi di intrattenimento che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Chi Vuol Essere Milionario domina la prima serata. La gara del prime time ha visto prevalere Canale5 con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, che ha conquistato 2.274.000 spettatori e uno share del 18.8% dalle 21:59 alle 1:02. Subito dietro, su Rai1, L’Eredità – Gran Galà Telethon ha raccolto 2.104.000 spettatori con il 13.4% di share dalle 21:37 alle 23:55. Tra gli altri programmi: Rai2, Lo schiaccianoci e i quattro regni: 851. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
