Arti Marziali | Giacinto Cerviere classe ’62 nuova cintura nera per il Furinkazan

Un nuovo e significativo traguardo arricchisce l’albo del Furinkazan Judo – Centro Coni. Giacinto Cerviere, classe 1962, ha conseguito a Castel Maggiore un importante risultato, diventando la seconda cintura nera 2° dan nella storia dell’associazione ferrarese guidata dal maestro Accursio Guardino. La sessione d’esame si è svolta presso il Centro Tecnico Regionale della Fijlkam e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna, impegnati negli esami di primo, secondo e terzo dan e nelle qualifiche federali. "Dopo il grande traguardo raggiunto nel 2022, quando aveva superato brillantemente l’esame da cintura nera – sottolinea il maestro Accursio Guardino, insegnante tecnico del Furinkazan Judo che ne ha curato la preparazione – Gianni ha continuato con determinazione il suo percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

