Babbo Natale ha portato i regali a tutti i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ ospedale Santa Croce di Fano. L’iniziativa, organizzata sabato mattina dall’ Associazione nazionale Carabinieri di Sant’Ippolito - Fano e dal sodalizio Amici di Serena Polverari, è stata molto gradita dai piccoli, che l’hanno accolta con grande emozione. Tra gli scatoloni avvolti da nastri luccicanti, che sono spuntati dal sacco trasportato in spalla da Babbo Natale, sono apparsi quindi i giochi più desiderati. Peluche, giochi da tavolo, libri illustrati e materiali per disegnare e creare, hanno entusiasmato i piccoli che, trascorrendo le vacanze natalizie in ospedale, avranno l’occasione di distarsi e divertirsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrivano i regali in Pediatria: bambini in visibilio

