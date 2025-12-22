Arriva il ciclone di Natale | nevicate fino a 300-500 metri di quota le zone colpite

Nei prossimi giorni si attende un peggioramento del tempo, con nevicate fino a quote di 300-500 metri e condizioni di forte instabilità atmosferica. Le zone più colpite saranno l’Italia centro-occidentale e l’Appennino emiliano-romagnolo, dove si prevedono piogge e nuvolosità persistente. Questa situazione influenzerà le celebrazioni natalizie, rendendo necessario un aggiornamento costante delle previsioni.

Almeno nella prima fase delle feste di Natale il tempo non sarà granché clemente. Si prevedono anzi giorni di forte instabilità con piogge, nuvolosità diffusa e anche neve a quote relativamente basse sull'Italia centro-occidentale e sull'Appennino emiliano-romagnolo.

Arriva il ciclone di Natale con pioggia, neve anche a bassa quota, vento e clima più freddo - com: «L'anticiclone migrerà sul Nord Europa lasciando il Mediterraneo preda di vortice ciclonico, che richiamerà anche aria fredda dalla Russia su parte d'Italia. msn.com

Natale 2025, arriva il ciclone: pioggia, neve e vento sull’Italia - Secondo gli esperti, dunque, le feste di Natale 2025 saranno caratterizzate da tempo turbolento e instabile, con condizioni di maltempo diffuse, venti sostenuti, temperature più basse e neve a tratti ... giornaledipuglia.com

