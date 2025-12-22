Arresti e sequestri record contro la Camorra Fine dei giochi per i latitanti e guerra ai clan
Le recenti operazioni hanno segnato un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata. Arresti e sequestri di vaste proporzioni hanno fruttato risultati significativi nella lotta alla Camorra, contribuendo alla riduzione delle attività illecite e alla sicurezza delle comunità coinvolte.
Decine di latitanti individuati, centinaia di armi sottratte a clan e violenti, tonnellate di droga sequestrate. Il bilancio di fine anno dei carabinieri del Comando provinciale Carabinieri di Napoli racconta dodici mesi segnati da un'intensa azione di contrasto alla criminalità e di impegno per la tutela del territorio. Arrestate in totale 3.495 persone e denunciate 13.295, con 21 latitanti catturati, molti dei quali inseriti nell'elenco ministeriale e rintracciati all'estero; 424.286 le persone identificate e 233.511 i veicoli ispezionati. Importanti anche i numeri relativi alle armi sequestrate: 189 da fuoco, 141 da taglio e 374 armi improprie (nunchaku, mazze, tirapugni, ecc. 🔗 Leggi su Iltempo.it
