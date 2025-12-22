Le recenti operazioni hanno segnato un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata. Arresti e sequestri di vaste proporzioni hanno fruttato risultati significativi nella lotta alla Camorra, contribuendo alla riduzione delle attività illecite e alla sicurezza delle comunità coinvolte.

Decine di latitanti individuati, centinaia di armi sottratte a clan e violenti, tonnellate di droga sequestrate. Il bilancio di fine anno dei carabinieri del Comando provinciale Carabinieri di Napoli racconta dodici mesi segnati da un'intensa azione di contrasto alla criminalità e di impegno per la tutela del territorio. Arrestate in totale 3.495 persone e denunciate 13.295, con 21 latitanti catturati, molti dei quali inseriti nell'elenco ministeriale e rintracciati all'estero; 424.286 le persone identificate e 233.511 i veicoli ispezionati. Importanti anche i numeri relativi alle armi sequestrate: 189 da fuoco, 141 da taglio e 374 armi improprie (nunchaku, mazze, tirapugni, ecc. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arresti e sequestri record contro la Camorra. Fine dei giochi per i latitanti e guerra ai clan

Leggi anche: Napoli, nuovo blitz contro il clan Amato-Pagano: 11 arresti per camorra, intestazione fittizia di beni e riciclaggio

Leggi anche: Camorra, 11 arresti nel clan Amato-Pagano. Riunioni dei boss a casa di una coppia a Melito

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sequestro record di hashish: trovati 715 chili a corriere della droga; Il video dell'operazione antidroga ad Alto impatto a Milano, 51 arresti e maxi sequestri di sostanze; Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: 384 arresti e sequestri record in tutta Italia; Maxi operazione antidroga, sequestri record e arresti.

Maxi operazione antidroga in tutta Italia: centinaia di arresti e sequestri ingenti - Maxi operazione della Polizia in Italia contro lo spaccio e la microcriminalità urbana, con controlli mirati su cannabis shop, sequestri di sostanze stupefacenti e monitoraggio dei profili social lega ... notizie.it

Il video dell'operazione antidroga ad "Alto impatto" a Milano, 51 arresti e maxi sequestri di sostanze - Maxi operazione antidroga della Polizia a Milano: 51 arresti, 47 denunce e sequestri record di droga, armi e refurtiva in città e provincia. virgilio.it

Droga, maxi operazione in diverse città: 384 arresti e sequestri per 1.400 chili - Vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province contro la criminalità diffusa, dal bilancio di 384 arresti e 655 denunce. msn.com