Arrestato reggente dei Casalesi | inedita alleanza coi Di Lauro per la cocaina

I carabinieri hanno arrestato Pasquale Apicella, ritenuto reggente delle fazioni Bidognetti e Schiavone dei Casalesi; a lui riconducibile spaccio di droga e truffe assicurative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

