Arrestato reggente dei Casalesi | inedita alleanza coi Di Lauro per la cocaina
I carabinieri hanno arrestato Pasquale Apicella, ritenuto reggente delle fazioni Bidognetti e Schiavone dei Casalesi; a lui riconducibile spaccio di droga e truffe assicurative. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sequestro da un milione di euro al reggente dei Casalesi. Trovato anche un bunker
Leggi anche: Truffe e droga con i Di Lauro: preso esponente dei Casalesi
