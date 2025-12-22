Il 20 dicembre a Roma, Greenpeace ha organizzato un’azione simbolica intitolata

Armi o pane per Gaza? Questa la scelta simbolica a cui sono stati chiamati a scegliere i romani nell’azione che si è tenuta a Roma sabato 20 dicembre da parte di Greenpeace per tenere alta l’attenzione sul genocidio nella Striscia di Gaza e per denunciare l’inazione del governo Meloni. “Abbiamo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - "Armi o pane per Gaza?": l'iniziativa di Greenpeace a Roma

Leggi anche: Roma, sirene antiaeree e volantini alla Garbatella, l'iniziativa allarmistica "per Gaza": "La tua casa sarà bombardata tra 10 minuti" - VIDEO

Leggi anche: Zelensky in pieno tour Ue a caccia di armi: manca la tappa a Roma, Meloni resta in bilico sulle armi Usa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gaza, il Consiglio d’Europa: “Stop alle vendite di armi a Israele”. Media: “18 morti dall’alba nei raid dell’Idf” - “Il conflitto a Gaza ha raggiunto proporzioni disastrose e continua a causare immense sofferenze umane”. ilfattoquotidiano.it

Pane per Gaza, sindacati lanciano uno sciopero al contrario - Una sorta di "sciopero al contrario": è quanto chiesto oggi dalle organizzazioni sindacacali del settore agroalimentare, Fai- ansa.it

Gaza, Hamas: “Siamo pronti a discutere il congelamento delle armi se verrà creato lo Stato palestinese”. Netanyahu: “Mai” - L'organizzazione si dice pronta a discutere il congelamento dell'arsenale, ma Israele chiude la porta alla creazione dello Stato palestinese ... ilfattoquotidiano.it