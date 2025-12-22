Tra ironia, sincerità e quella leggerezza che da sempre la contraddistingue, Arisa ha raccontato il suo percorso verso un nuovo amore, fatto di tentativi, entusiasmo e qualche piccolo scivolone digitale. La cantante, oggi serena nella sua vita da single, non rinuncia però all’idea di incontrare la persona giusta e, come spesso accade ormai, anche lei ha deciso di affidarsi al mondo delle app di incontri. Ma non tutto è filato liscio. Arisa e la ricerca di un nuovo fidanzato. Ospite a Verissimo, Arisa ha spiegato di vivere con tranquillità la sua condizione sentimentale attuale: è circondata dall’affetto dei fan e delle persone che le vogliono bene, e l’amore – se dovesse arrivare – sarebbe solo un arricchimento per un’esistenza già piena e appagante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Arisa cerca un fidanzato, ma succede un disastro: ecco la disavventura sulle app di incontri

Leggi anche: ”Ho esagerato”. La famosa cantante italiana cerca il fidanzato sull’app di incontri, ma finisce malissimo

Leggi anche: Arisa torna single e racconta le sue prime esperienze sulle app di incontri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Arisa cerca il fidanzato sulle app di incontri, ma le disavventure sono dietro l'angolo: "Ho esagerato!" - La cantante lucana ha recentemente raccontato, in un'intervista a Verissimo, di essere serena anche da single, di nutrirsi ogni giorno dell'amore ... today.it