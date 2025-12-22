Arisa cerca un fidanzato ma succede un disastro | ecco la disavventura sulle app di incontri
Tra ironia, sincerità e quella leggerezza che da sempre la contraddistingue, Arisa ha raccontato il suo percorso verso un nuovo amore, fatto di tentativi, entusiasmo e qualche piccolo scivolone digitale. La cantante, oggi serena nella sua vita da single, non rinuncia però all’idea di incontrare la persona giusta e, come spesso accade ormai, anche lei ha deciso di affidarsi al mondo delle app di incontri. Ma non tutto è filato liscio. Arisa e la ricerca di un nuovo fidanzato. Ospite a Verissimo, Arisa ha spiegato di vivere con tranquillità la sua condizione sentimentale attuale: è circondata dall’affetto dei fan e delle persone che le vogliono bene, e l’amore – se dovesse arrivare – sarebbe solo un arricchimento per un’esistenza già piena e appagante. 🔗 Leggi su Donnapop.it
ARISA: “Se il mondo che hai intorno non ti assomiglia non cambiare tu. Cerca le persone giuste che possono comprendere la tua bellezza… sempre.” - facebook.com facebook
