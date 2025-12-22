Ariete bella concreta e vincente Trasferta ok e futuro ancora più roseo

Ariete concreta e vincente in serie B2 femminile. La squadra di Massimo Nuti chiude il 2025 con una vittoria per 3-1 (20-25, 30-28, 22-25, 18-25) sul campo di Iglina Albisola Pallavolo e festeggia il recupero di Grucka e i 21 punti raggiunti. Un successo due risultati. I tre punti fanno bene alla classifica (quarto posto) e al morale di una squadra che ha pagato fin troppo alla sorte. Prato torna dalla trasferta in Liguria con un’iniezione di sicurezza e fiducia e festeggia al meglio il Natale. Successo solido, concreto come la prestazione dell’Ariete. La gara. Nel primo set Ariete in campo con Betti e Fanelli in diagonale, Cecchi e Palandri centrali, Nesi e Saletti di banda e Conticini libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

