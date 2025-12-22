Aretino accoltellato in Umbria giovane a processo per tentato omicidio
Un litigio degenerato in un agguato a colpi di coltello, si va a processo. Lo scorso 24 luglio un 45enne aretino di Monterchi fu ferito gravemente a Città di Castello da un giovane collega di lavoro ed è stata fissata al 20 marzo 2026 la data del procedimento penale a carico del 21enne residente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
