Ardoino allo scoperto | Non ritiriamo la nostra offerta Riteniamo che la Juventus abbia un potenziale inespresso può fare molto meglio e vogliamo contribuire al cambiamento

Ardoino conferma l’offerta miliardaria di Tether e rilancia sulla tecnologia: l’obiettivo è sbloccare il potenziale inespresso del brand Juventus. Il futuro societario della Juventus continua a tenere banco nelle cronache finanziarie internazionali, intrecciandosi con le ambizioni di espansione globale del brand. Dopo il secco “no” incassato recentemente dalla holding Exor di fronte a una proposta d’acquisto complessiva monstre da 1.1 miliardi di euro, il colosso delle criptovalute Tether non sembra affatto intenzionato a battere in ritirata o a disimpegnarsi. L’azienda, che attualmente detiene già una quota strategica pari all’ 11,5% delle azioni del club bianconero, ha ribadito con estrema fermezza la propria posizione attraverso le parole del suo CEO, Paolo Ardoino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

