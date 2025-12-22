Arci il Circo della Farfalla chiude l' anno con due appuntamenti live
Questa settimana arrivano gli ultimi due appuntamenti dell’anno con la musica dal vivo al Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana.Si inizia giovedì 25 con il live dei tarantini A Morte L’Amore, il power trio di Manduria composto da Giuseppe, Simone e Mauro, che, a cinque anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Nuovo appuntamento con i live del Circo della Farfalla: c'è Francesco Di Bella
Leggi anche: Circo della Farfalla: sabato sera c'è il live delle Beabaleari
Francavilla Fontana | Francesco Di Bella live.
L’Arci chiude il ’Primo Maggio’: "Comportamenti non consoni" - Arci ha comunicato ieri al Circolo Primo Maggio la ‘disaffiliazione’ del circolo stesso al Comitato Provinciale, decretando di ... ilrestodelcarlino.it
Pirilampo Scuola di Circo. Young Mozart · Bad Timing. È tempo di andare in letargo Pirilampo chiude dal 22 dicembre al 6 gennaio compresi il 27 dicembre alle 21 serata giochi da tavolo, ingresso riservato a soci3 ARCI Buone vacanze!!! (Ecco un estra - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.