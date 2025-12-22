Arci il Circo della Farfalla chiude l' anno con due appuntamenti live

Questa settimana arrivano gli ultimi due appuntamenti dell’anno con la musica dal vivo al Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana.Si inizia giovedì 25 con il live dei tarantini A Morte L’Amore, il power trio di Manduria composto da Giuseppe, Simone e Mauro, che, a cinque anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Francavilla Fontana | Francesco Di Bella live.

